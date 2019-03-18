Футболисты "Милана" устроили стычку на скамейке запасных во время дерби с "Интером"
Франк Кесси и Лукас Билья повздорили по ходу поединка чемпионата Италии
Во время матча чемпионата Италии между "Миланом" и "Интером" (2:3) произошел конфликт между полузащитниками россонери Франком Кесси и Лукасом Бильей. Дело едва не дошло до драки прямо на скамейке запасных.
Билья провел весь матч в запасе. Кесси вышел в стартовом составе, а на 69-й минуте главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо выпустил вместо него защитника Андреа Конти. После замены Франк выглядел раздраженным, и в тот момент Билья ему что-то сказал. Это привело к конфликту и вызвало резкую реакцию замененного игрока, однако Иньяцио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини выступили в роли разнимающих и не дали развиться драке.
Стоит отметить, что зарождение неприязни между игроками можно было наблюдать еще ранее. Так, в матче 27-го тура между "Кьево" и "Миланом" (1:2), который состоялся 9 марта, Кесси не побежал поздравлять Билью, забившего гол со штрафного.
"Интер" после победы в дерби набрал 53 очка и вышел на 3-е место в Серии А. "Милан" с 51 очком расположился на 4-й позиции.
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