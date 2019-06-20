Футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке

Тренер выгнал из команды троих игроков за то, что они привели в номер девушек легкого поведения

Команда Никарагуа разгромно проиграла Коста-Рике. Фото: AFP

Три игрока сборной Никарагуа покинули расположение команды на Золотом Кубке КОНКАКАФ за утехи с проститутками, сообщает Goal. По информации источника, через четыре часа после разгрома от Коста-Рики трое игроков сборной Никарагуа были замечены камерами отеля в компании девушек легкого поведения. Карлос Монтенегро, Карлос Чаваррия и Марлон Лопес вместе со спутницами разошлись по своим номерам, а об увиденном служба безопасности отеля поставила в известность главного тренера сборной Генри Дуарте.

Дуарте зашел в комнату Марлона Лопеса и увидел девушку выходящую из душа, после чего сказал игроку собирать вещи и уезжать из расположения сборной. После этого наставник команды пошел в комнаты Карлоса Монтенегро и Карлоса Чаваррии, и также застал их с девушками, после чего приказал футболистам собирать вещи и уезжать из отеля, в котором базировалась сборная Никарагуа.

Первый матч на Золотом Кубке КОНКАКАФ сборная Никарагуа проиграла Коста-Рике с разгромным счетом – 0:4. Также на групповом этапе Никарагуа ждут встречи против Гаити и Бермудских островов.

Ранее мы писали, что 16-летние футболисты "Бешикташа" заказали проституток в отель.

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