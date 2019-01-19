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Футболисты "ПСЖ" выдали невероятный матч против "Генгама": девять безответных голов

Сегодня, 22:29

Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе повторили достижение по хет-трикам 40-летней давности

"ПСЖ" - "Генгам" - 9:0
"ПСЖ" - "Генгам" - 9:0. Фото: AFP
Футболисты "ПСЖ" выдали невероятный матч против "Генгама": девять безответных голов //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/387/b10/5c4387b10322f.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/387/b10/5c4387b10322f.jpg Футбол Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе повторили достижение по хет-трикам 40-летней давности

"ПСЖ" одержал победу с крупным счетом над аутсайдером чемпионата Франции по футболу "Генгамом". Встреча 21-го тура Лиги 1, состоявшаяся в субботу на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, завершилась победой хозяев поля со счетом 9:0. Хет-триками отметились Килиан Мбаппе (38, 45 и 81-я минуты) и Эдинсон Кавани (60, 67 и 76), дубль оформил Неймар (12 и 69), на 83-й минуте гол забил Тома Менье.

Команда Томаса Тухеля, не потерпевшая ни одного поражения в текущем сезоне чемпионата Франции, лидирует в турнирной таблице с 53 очками после 19 матчей, на втором месте находится "Лилль" (40 очков после 21 игры). "Генгам" (14) занимает последнюю строчку.

Интересно, что Кавани и Мбаппе повторили достижение по хет-трикам, которое держалось в высшей лиге Франции сорок лет: первые за столько лет в Лиге 1 два одноклубника в одном матче забили по хет-трику. Последний раз этим достижением в высшем дивизионе Франции отметились игроки "Бордо" Жерар Солер и Альберт Геммрих 10 августа 1979 года.

Обзор матча "ПСЖ" – "Генгам" 9:0

Напомним, что "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию. "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон".

чемпионат Франции, псж, Генгам

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Сегодня|Спорт

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