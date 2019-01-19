Футболисты "ПСЖ" выдали невероятный матч против "Генгама": девять безответных голов
Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе повторили достижение по хет-трикам 40-летней давности
"ПСЖ" одержал победу с крупным счетом над аутсайдером чемпионата Франции по футболу "Генгамом". Встреча 21-го тура Лиги 1, состоявшаяся в субботу на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, завершилась победой хозяев поля со счетом 9:0. Хет-триками отметились Килиан Мбаппе (38, 45 и 81-я минуты) и Эдинсон Кавани (60, 67 и 76), дубль оформил Неймар (12 и 69), на 83-й минуте гол забил Тома Менье.
Команда Томаса Тухеля, не потерпевшая ни одного поражения в текущем сезоне чемпионата Франции, лидирует в турнирной таблице с 53 очками после 19 матчей, на втором месте находится "Лилль" (40 очков после 21 игры). "Генгам" (14) занимает последнюю строчку.
Интересно, что Кавани и Мбаппе повторили достижение по хет-трикам, которое держалось в высшей лиге Франции сорок лет: первые за столько лет в Лиге 1 два одноклубника в одном матче забили по хет-трику. Последний раз этим достижением в высшем дивизионе Франции отметились игроки "Бордо" Жерар Солер и Альберт Геммрих 10 августа 1979 года.
Обзор матча "ПСЖ" – "Генгам" 9:0
Напомним, что "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию. "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон".
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