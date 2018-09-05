Футболисты сборной Испании будут сдавать смартфоны на входе в ресторан

Новый наставник сборной Испании Луис Энрике запретил футболистам использовать смартфоны во время приема пищи на базе в Мадриде. По информации издания Sport.es,теперь футболисты, приходящие на завтрак, обед и ужин, обязаны оставить свои телефоны на входе в помещение. Таким образом, тренерский штаб сборной Испании подталкивает игроков национальной команды к большему общению друг с другом.

Первый матч под руководством Луиса Энрике испанцы проведут восьмого сентября против команды Англии в рамках Лиги наций. Игра состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На прошедшем чемпионате мира-2018 сборная Испании вылетела в 1/8 финала, уступив в серии пенальти сборной России.

Ранее стало известно, что новый тренер "Баварии" ввел жесткие правила пользования смартфонами. Нико Ковач не позволяет игрокам пользоваться телефонами на территории базы команды за пределами раздевалки. Хорват ввел данное нововведение для того, чтобы футболисты больше общались между собой, а также меньше времени находились под вредным излучением. Под запрет попадают все помещения, за исключением раздевалки: это и столовая, кабинет физиотерапевта и так далее.