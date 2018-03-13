Футболисты "Шахтера" посетили Ватикан перед матчем с "Ромой"

Делегация "горняков" побывала на экскурсии в самом маленьком государстве

Сегодня Риме пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – "Рома" принимает донецкий "Шахтер". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте уже идет онлайн-трансляция матча "Рома" – "Шахтер".

Утром, накануне встречи, после завтрака "горняки" погрузились в автобус и отправились на экскурсию в Ватикан. Команда прогулялась по территории самого маленького официально признанного государства в мире и посетила собор Святого Петра, над созданием которого трудились Браманте, Рафаэль, Микеланджело и Бернини. Осмотрев достопримечательности Ватикана, дончане вернулись в отель и продолжили подготовку к предстоящему поединку.

Первая встреча этих команд в Харькове завершилась победой "Шахтера" – 2:1. Надо сказать, что "горняки" добыли волевую победу, уступая итальянцам после первого тайма.

Напомним, что накануне встречи главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил: "Мы не приехали в Рим для того, чтобы только обороняться".

"Постараемся владеть мячом, доминировать и проводить как можно больше атак. Возможно, в некоторые моменты этому помешает соперник, но прятаться от игры мы не будем", – сказал перед игрой Фонсека.