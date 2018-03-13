Футболисты "Шахтера" посетили Ватикан перед матчем с "Ромой"
Делегация "горняков" побывала на экскурсии в самом маленьком государстве
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Сегодня Риме пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – "Рома" принимает донецкий "Шахтер". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте уже идет онлайн-трансляция матча "Рома" – "Шахтер".
Утром, накануне встречи, после завтрака "горняки" погрузились в автобус и отправились на экскурсию в Ватикан. Команда прогулялась по территории самого маленького официально признанного государства в мире и посетила собор Святого Петра, над созданием которого трудились Браманте, Рафаэль, Микеланджело и Бернини. Осмотрев достопримечательности Ватикана, дончане вернулись в отель и продолжили подготовку к предстоящему поединку.
Первая встреча этих команд в Харькове завершилась победой "Шахтера" – 2:1. Надо сказать, что "горняки" добыли волевую победу, уступая итальянцам после первого тайма.
Напомним, что накануне встречи главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил: "Мы не приехали в Рим для того, чтобы только обороняться".
"Постараемся владеть мячом, доминировать и проводить как можно больше атак. Возможно, в некоторые моменты этому помешает соперник, но прятаться от игры мы не будем", – сказал перед игрой Фонсека.
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