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Футбольная мафия не дает Роналду выиграть больше "Золотых мячей"

2 ноября, 11:11

Так считает мама Криштиану

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Долореш Авейру, мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявила, что футбольная мафия не дает португальцу выиграть больше "Золотых мячей".

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"Если бы не было футбольной мафии, у сына было бы больше "Золотых мячей". Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступили. Это происходит потому, что он португалец. Не знаю, получит ли он "Золотой мяч" в этом году, но я верю в это", – рассказала Авейру.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану Роналду в восьми матчах забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Роналду становился обладателем "Золотого мяча" пять раз. Аналогичного показателя удалось добиться форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Также отметим, что действующий обладатель самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе отметился ужасным достижением. Лука Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

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Криштиану Роналду Золотой мяч Ювентус

Источник: AS.com

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