Футбольные таланты, которые могут поразить весь мир: названы лучшие игроки до 21 года

Издание ESPN составило список 36 лучших футболистов мира не старше 21 года. Отмечается, что для попадания в список игроки должны были удовлетворять двум основным критериям: выступления на высшем уровне и регулярная игровая практика в течение длительного периода.
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Первая десятка игроков выглядит следующим образом:
- 10. Жоау Фелиш ("Атлетико"/Португалия);
- 9. Федерико Вальверде ("Реал"/Уругвай);
- 8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд/Норвегия);
- 7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/Италия);
- 6. Маттейс Де Лигт ("Ювентус"/Голландия);
- 5. Кай Хаверц ("Байер"/Германия);
- 4. Винисиус Жуниор ("Реал"/Бразилия);
- 3. Трент-Александер Арнольд ("Ливерпуль"/Англия);
- 2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд/Англия);
- 1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/Франция).
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