Футбольные таланты, которые могут поразить весь мир: названы лучшие игроки до 21 года

На первом месте оказался лидер "ПСЖ", за которым охотятся лучшие клубы Европы

Издание ESPN составило список 36 лучших футболистов мира не старше 21 года. Отмечается, что для попадания в список игроки должны были удовлетворять двум основным критериям: выступления на высшем уровне и регулярная игровая практика в течение длительного периода.

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Первая десятка игроков выглядит следующим образом:

10. Жоау Фелиш ("Атлетико"/Португалия);

9. Федерико Вальверде ("Реал"/Уругвай);

8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд/Норвегия);

7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/Италия);

6. Маттейс Де Лигт ("Ювентус"/Голландия);

5. Кай Хаверц ("Байер"/Германия);

4. Винисиус Жуниор ("Реал"/Бразилия);

3. Трент-Александер Арнольд ("Ливерпуль"/Англия);

2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд/Англия);

1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/Франция).

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