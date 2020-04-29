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Футбольные таланты, которые могут поразить весь мир: названы лучшие игроки до 21 года

29 апреля, 15:33

Максим Перепелица

На первом месте оказался лидер "ПСЖ", за которым охотятся лучшие клубы Европы

Издание ESPN составило список 36 лучших футболистов мира не старше 21 года. Отмечается, что для попадания в список игроки должны были удовлетворять двум основным критериям: выступления на высшем уровне и регулярная игровая практика в течение длительного периода.

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Первая десятка игроков выглядит следующим образом:

  • 10. Жоау Фелиш ("Атлетико"/Португалия);
  • 9. Федерико Вальверде ("Реал"/Уругвай);
  • 8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд/Норвегия);
  • 7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/Италия);
  • 6. Маттейс Де Лигт ("Ювентус"/Голландия);
  • 5. Кай Хаверц ("Байер"/Германия);
  • 4. Винисиус Жуниор ("Реал"/Бразилия);
  • 3. Трент-Александер Арнольд ("Ливерпуль"/Англия);
  • 2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд/Англия);
  • 1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/Франция).

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чемпионат Франции псж Килиан Мбаппе

Источник: ESPN

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