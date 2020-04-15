Футбольным клубам Австрии разрешили возобновить тренировки: но есть важные условия

Поединки без зрителей в чемпионате страны могут быть сыграны уже в мае

Австрийские футбольные клубы получили разрешение от руководства страны выйти из карантина и начать подготовку к продолжению внутреннего чемпионата – сообщает Reuters. Клубы смогут возобновить тренировочную работу с понедельника, 20 марта, но при этом сначала обязаны тренироваться небольшими группами по шесть футболистов, которые не будут меняться.

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Дата возобновления сезона в Австрии пока не называется, но местные СМИ отмечают, что поединки без зрителей могут начаться уже в мае. Если все пойдет по такому плану, то футболисты в обязательном порядке будут тестироваться на коронавирус за 48 часов до матча.

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Ранее мы писали, что Кабмин Украины разрешил спортсменам тренироваться во время карантина. Решение касается представителей сборных Украины олимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта. Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки: бег, ходьба, езда на велосипеде.

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