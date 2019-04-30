Футбольный эксперт: "Футболисты "Львова" не будут мальчиками для битья в поединке с "Шахтером"

Юрий Бакалов оценил шансы ФК "Львов" в матче с "Шахтером" в 27-м туре украинской Премьер-лиги

Юрий Бакалов. Фото ФК "Шахтер".

В ближайшую субботу "Шахтер", возглавляющий турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, примет в Харькове на стадионе "Металлист" неуступчивый ФК "Львов", который осенью уже отбирал очки у "горняков" (команды сыграли 0:0). Отметим, что поединок со "Львовом" станет для "Шахтера" 50-м в Харькове. Предстоящий матч прокомментировал экс-главный тренер "Львова" Юрий Бакалов.

"Я жду интересного матча. "Львов" уже доказал всем, что они не будут мальчиками для битья, они будут гнуть свою линию даже в матче с "Шахтером". Ну а результат мне сложно определить. Скорее всего, как говорится, рассудит поле. Результат от многих факторов зависит. Я жду интересной игры", – сказал Бакалов.

Если в этом году Шахтер сделает "золотой дубль", то команда обгонит "Динамо" по количеству трофеев за историю независимой Украины. "Я думаю, что футболисты "Шахтера" не зацикливаются на том, чтобы кого-то в чем-то обогнать, я имею ввиду именно по количеству. "Шахтер" – это команда, которая из года в год является флагманом нашего футбола. И тот футбол, который демонстрирует команда, не только на внутренней, но и на европейской арене, говорит нам о том, что для футболистов главное побеждать в каждом матче. Они это демонстрируют из года в год. Естественно сделать "золотой дубль" в условиях, когда в команде идет перестройка, лидеры уходят, приходят молодые футболисты, будет полезно для дальнейшего прогресса команды. В финале кубка они встретят с командой, которая на сегодняшний день уже испортила настроение нескольким представителям Премьер-лиги. Но в "Шахтере", я думаю, все прекрасно понимают, что кроме первого места, другие задачи не могут ставится перед игроками. Поэтому дополнительной мотивации не будет. У них мотивация одна – быть первыми. Это самое важное", – считает Бакалов.

Матч "Шахтер" – ФК "Львов" состоится в субботу, 4 мая. Начало встречи в 19:30.

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