Футбольный клуб "Брентфорд" заключил соглашение с похоронным бюро

Футбольный клуб "Брентфорд", выступающий во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии, заключил партнерское соглашение с лондонским похоронным бюро. В ближайшее время у поклонников "пчел" появится возможность приобрести гроб в цветах любимой команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Похоронное бюро было основано в 1875 году прадедом Грэхама Савилла, который в настоящее время является владельцем и управляющим директором компании. Грэхам и его супруга Сью – давние поклонники "Брентфорда" и постоянные владельцы сезонных абонементов на домашние игры команды.

"Мы очень гордимся тем, что стали официальными партнерами "Брентфорда". Наша компания предлагает клиентам услуги, чтобы поддержать их в один из самых тяжелых моментов жизни. Сейчас мы ведем переговоры с одним из поставщиков гробов, чтобы у клиентов, которые болеют за "Брентфорд", появилась возможность приобрести гроб в клубных цветах и с эмблемой", – рассказал Грэхам Саввил.

Коммерческий директор "Брентфорда" Майк Салливан, в свою очередь, отметил безупречную репутацию похоронного бюро, подчеркнув, что компания "заботится о своих клиентах и их семьях во времена грусти".

В новости, опубликованной на официальном сайте клуба, также подчеркивается, что, подписав новое партнерское соглашение, "Брентфорд" тем самым заботится о своих фанатах "от колыбели до могилы".

Напомним, что в прошлом году производитель конопли стал официальным спонсором австрийского клуба. Интересно, что по законам Австрии выращивание и употребление конопли не запрещено.