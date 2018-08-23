Футбольный клуб "Брентфорд" заключил соглашение с похоронным бюро

Сегодня, 20:34

Теперь фанаты смогут приобрести гроб в цветах любимой команды

Владельцы похоронного бюро стали партнерами футбольного клуба
Владельцы похоронного бюро стали партнерами футбольного клуба

Футбольный клуб "Брентфорд", выступающий во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии, заключил партнерское соглашение с лондонским похоронным бюро. В ближайшее время у поклонников "пчел" появится возможность приобрести гроб в цветах любимой команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Похоронное бюро было основано в 1875 году прадедом Грэхама Савилла, который в настоящее время является владельцем и управляющим директором компании. Грэхам и его супруга Сью – давние поклонники "Брентфорда" и постоянные владельцы сезонных абонементов на домашние игры команды.

"Мы очень гордимся тем, что стали официальными партнерами "Брентфорда". Наша компания предлагает клиентам услуги, чтобы поддержать их в один из самых тяжелых моментов жизни. Сейчас мы ведем переговоры с одним из поставщиков гробов, чтобы у клиентов, которые болеют за "Брентфорд", появилась возможность приобрести гроб в клубных цветах и с эмблемой", – рассказал Грэхам Саввил.

Коммерческий директор "Брентфорда" Майк Салливан, в свою очередь, отметил безупречную репутацию похоронного бюро, подчеркнув, что компания "заботится о своих клиентах и их семьях во времена грусти".

В новости, опубликованной на официальном сайте клуба, также подчеркивается, что, подписав новое партнерское соглашение, "Брентфорд" тем самым заботится о своих фанатах "от колыбели до могилы".

Напомним, что в прошлом году производитель конопли стал официальным спонсором австрийского клуба. Интересно, что по законам Австрии выращивание и употребление конопли не запрещено.

чемпионат Англии, Брентфорд

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РСпорт

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