Футбольный клуб из Гибралтара будет платить зарплату в криптовалюте

Клуб "Гибралтар Юнайтед" стал первой футбольной командой в мире, где игрокам начнут выплату зарплат в криптовалюте. Владелец команды Пабло Дана инвестировал в криптовалюту Quantocoin, теперь все платежи игроки с сезона-2018/19 получат в ней.

"Гибралтар Юнайтед" – футбольный клуб из Гибралтара, заморской территории Великобритании, основан в 1943 году гибралтарскими военнослужащими, оставшимися в Гибралтаре во время Второй Мировой войны. В 2011 году был объединен с клубом "Лайонс", но в 2014 году был восстановлен, как отдельный клуб.

"Гибралтар Юнайтед" – 11 раз выигрывал чемпионат Гибралтара.

В конце прошлого года стало известно, что датский хоккейный клуб "Рунгстед" будет выплачивать своим игрокам заработную плату в биткоинах. Новым главным спонсором клуба стал биткоин-миллиардер Никлас Николайсен, владеющий виртуальной платформой для торговли криптовалютой. Название домашней арены "Рунгстеда" будет изменено на "Биткоин Арену", а в середине площадки будет нанесен логотип с изображением этой криптовалюты диаметром девять метров.