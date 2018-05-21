Футбольный клуб "Верес" будет переименован в "Львов", а футболисты уходят из команды

Президент футбольного клуба "Верес" Богдан Копытко обратился к болельщикам команды из Ровно и сообщил, что в следующем сезоне она будет переименована в "Львов". Напомним, что "Верес" по итогам первого сезона в Премьер-лиге смог сохранить прописку в элите и занять место в первой "шестерке" чемпионата Украины. Все свои домашние матчи "Верес" проводил во Львове.

- Народный клуб "Верес" с момента своего возрождения стал ярким явлением в украинском футболе. Всего за три года мы вместе прошли путь от нуля в профессиональном футболе в первую шестерку Премьер-лиги. Это стало возможным благодаря упорному труду и отсутствию страха перед высокими задачами. Мы вместе создали сказку.

К сожалению развитие "Вереса" значительно обогнал развитие футбольного хозяйства области. Поэтому "Верес" был вынужден переехать. Мы сделали все, чтобы красно-черные чувствовали себя во Львове комфортно. Этот сезон хоть и был ярким и интересным, но он показал ряд проблем. Значительная часть болельщиков не может посещать матчи любимой команды в двухстах километрах от дома.

Поэтому было принято совместное решение о возвращении "Вереса" в Ровно. Нынешняя команда, которая имеет право выступления в УПЛ, будет переименована в ФК "Львов".

Со своей стороны хочу отметить, что мы и дальше будем строить дружеские отношения с ровненским клубом и футбольной общественностью. Убежден, Верес продолжит свою славную историю. И будет ярким представителем украинского футбола, – говорится в заявлении на официальном сайте команды.

Кроме того, сегодня стало известно, что шесть футболистов "Вереса" покинули команду.

Напомним, что в предпоследнем туре чемпионата Украины "Верес" едва не сорвал выездной матч с "Шахтером".