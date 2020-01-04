Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек

Футбольный матч между заключенными в мексиканской тюрьме завершился трагедией. Как сообщает Sopitas, игроки пронесли на поле огнестрельное оружие и устроили перестрелку. В результате бойни было убито 16 человек, пятеро зрителей получили ранения, среди них – дети, пришедшие посмотреть игру. Всего побоище продолжалось порядка двух часов.

Напомним, что на днях в Гвинее автобус с футбольной командой врезался в грузовик с бревнами: три человека погибло. Автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим бревна.

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Ранее мы писали, что российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы. В воскресенье утром 32-летний футболист стал виновником лобового столкновения с такси. "В результате случившегося 32-летний Кирилл Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали", – рассказал источник.

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Также мы писали, что в конце декабря эквадорский футболист Реальпе погиб в автокатастрофе. Защитнику было всего 23 года. На счету Реалпе два матча в составе молодежной национальной команды Эквадора.

Также сообщалось, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

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