Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек

4 января, 09:41

Среди жертв - дети, пришедшие посмотреть игру

Футбольный матч между заключенными в мексиканской тюрьме завершился трагедией. Как сообщает Sopitas, игроки пронесли на поле огнестрельное оружие и устроили перестрелку. В результате бойни было убито 16 человек, пятеро зрителей получили ранения, среди них – дети, пришедшие посмотреть игру. Всего побоище продолжалось порядка двух часов.

Напомним, что на днях в Гвинее автобус с футбольной командой врезался в грузовик с бревнами: три человека погибло. Автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим бревна.

Реклама

Ранее мы писали, что российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы. В воскресенье утром 32-летний футболист стал виновником лобового столкновения с такси. "В результате случившегося 32-летний Кирилл Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали", – рассказал источник.

В тренде
Чемпионы и рекордсмены: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2019 году
Дмитрий Пидручный выиграл чемпионат мира по биатлону

Также мы писали, что в конце декабря эквадорский футболист Реальпе погиб в автокатастрофе. Защитнику было всего 23 года. На счету Реалпе два матча в составе молодежной национальной команды Эквадора.

Также сообщалось, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол тюрьма

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с Алиевым
Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с АлиевымФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы
Российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре МосквыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...