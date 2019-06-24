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Футбольный "Пафос": друг Милевского помог россиянину бесплатно забрать у "Динамо" вратаря

24 июня, 16:37

Рудько, который был основным кипером киевлян при Реброве, перебрался в восьмую команду Кипра

Артур Рудько - в "Пафосе"
Артур Рудько - в "Пафосе". Фото: Instagram

27-летний вратарь "Динамо" Артур Рудько, у которого истек контракт с киевлянами, на правах свободного агента, то есть бесплатно, перебрался в ряды восьмого, по итогам прошлого сезона, клуба Кипра под названием "Пафос". С "Пафосом" Рудько, который был основным кипером "Динамо" при Реброве и потерял место в воротах при Хацкевиче, подписал контракт на два года. В этот кипрский клуб Артура устроил агент Александр Панков, который параллельно ведет дела звездного Артема Милевского.

"Пафос" – это амбициозный проект, с амбициозным президентом и очень амбициозным менеджментом. Очень приятно работать с клубами, в которых работает молодой персонал. Руде хочу пожелать много крутых матчей, много красивых сейвов, и максимальных результатов с ФК "Пафос". И самое главное – как можно больше игр. Капитан "Америка", все в твоих руках", – написал Александр Панков у себя в Instagram по поводу трудоустройства Рудько.

Отметим, что Капитан Америка – это прозвище Артура, которое дали ему в "Динамо". Что интересно, президентом и хозяином "Пафоса", за который отныне будет выступать Рудько, является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Как сообщалось ранее, чемпион мира подписал с "Динамо" новый контракт и покинул клуб. Сергей Булеца проведет следующий сезон в аренде, выступая за "Днепр-1".

Также мы писали, что в Турции уверены, что Коноплянка подписал контракт с "Динамо". Полузащитник "Шальке" якобы не желает играть в Турции и близок к возвращению в Украину.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в последнем матче прошлого сезона

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Тег Динамо Киев, чемпионат Кипра, Артур Рудько

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Сегодня|Спорт

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