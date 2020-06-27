Футбольный подкаст: прогнозы на ТОП-матчи этого уикенда

Бундеслига заканчивает сезон, остальные – в разгаре. Кирилл Круторогов называет пятерку самых привлекательных матчей этого уикенда и делится своими прогнозами на них.

Реклама

"Вольфсбург" – "Бавария"

Бундеслига, суббота, 27 июня в 16:30, канал "Футбол 3"

Немецкий чемпионат первый из ТОПов возобновился после карантина и подал всем пример. С момента рестарта и регулярного тестирования футболистов на коронавирус ни один результат, к счастью, не оказался позитивным. Теперь Бундеслига завершает этот многострадальный сезон также первой. Так что для нас это последняя возможность увидеть в игре будущего соперника "Шахтера" по Лиге Европы. После этого матча "волки" до начала августа не проведут ни одного официального поединка. А в этот раз их ждет максимально интересный соперник – уже ставшая чемпионом и немотивированная "Бавария". Которая, вполне вероятно, приедет на "Фольксваген-Арену" далеким от оптимального составом, ведь 4 июля мюнхенцев ждет финал Кубка Германии против "Байера", а лазарет просто-таки переполнен.

У "Вольфсбурга" же предельно понятная мотивация – сейчас они идут на седьмом месте и уже гарантировали себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон, выше подняться не смогут, но, если опустятся на позицию ниже, где с одинаковым количеством очков идет "Хоффенхайм", им придется играть матч квалификации. Если же останутся на своем месте – попадут в группу напрямую. Бороться с грандом придется без многих важных фигур, которые до сих пор не восстановились от травм – Мехмеди, Отавио, Вилиама и Камачо. Но без большинства из них команда Гласнера играет уже давно. В предыдущем туре они в гостях разнесли "Шальке" (4:1), а за тур до того – без шансов уступили гладбахской "Боруссии" (0:3).

Реклама

ПРОГНОЗ. "Вольфсбург" не должен проиграть этот матч. Их мотивация куда более ощутима. А это уже прогноз. Также, думаю, обе команды забьют.

"Шахтер" – "Заря"

УПЛ, суббота, 27 июня в 19:30, канал "Футбол 2"

"Шахтер" сыграет в статусе чемпиона

"Горняки" уже не имеют турнирной мотивации, они стали чемпионами в предыдущем туре, и уже известно, что в оставшихся матчах игровое время получат те, кто ранее играли меньше. Посмотреть на игру в основе Трубина, Пихаленка, Соломона, Тете, Фернандо и, быть может, Витао очень интересно. Тем более, на фоне действительно серьезного соперника, имеющего большие претензии на второе место и историческую путевку в Лигу чемпионов.

Реклама

"Заря" уступает "Динамо" три очка, но еще имеет шанс компенсировать эту недостачу. В частности, во встрече с не основным составом действующих чемпионов. Неделю назад команда Скрипника добыла непростую победу на выезде над еще одним конкурентом – "Десной". Чеберко и Цвек не сыграют из-за дисквалификации, травмирован Шевченко, под вопросом участие Махарадзе, а вот Виталий Вернидуб, несмотря на пережитое сотрясение мозга, вероятнее всего, готов помочь команде.

ПРОГНОЗ. Он прост, а его аргументы понятны и без объяснений – "Заря" не проиграет и обе забьют.

"Лацио" – "Фиорентина"

Серия А, суббота, 27 июня в 22:40, канал "Футбол 2"

Итальянская лига набирает обороты. "Лацио" после рестарта проиграл "Аталанте" в супердраматичном поединке. К 11-й минуте они вели в счете 2:0, но пропустили трижды, к чему приложился и наш Руслан Малиновский. Так прервалась 21-матчевая беспроигрышная серия римлян в чемпионате, длившаяся с сентября. А еще теперь отставание команды Индзаги от лидера – "Юве" – равняется четырем очкам, что будет крайне непросто компенсировать.

Реклама

"Фиорентина" вместо борьбы за Лигу Европы идет на 13-м месте и даже может вылететь в Серию Б, поэтому имеет максимальную турнирную мотивацию. После карантина они расписали ничью с "Брешией" (1:1) и не проигрывают четыре тура кряду. "Орлам" не помогут опытные Лулич, Марушич, Луис Фелипе, Лукас и Катальди. У "фиалок" из-за дисквалификации не сыграют в столице Касерес и Кьеза.

ПРОГНОЗ. Вряд ли сегодняшняя "Фиорентина", еще и без Кьезы, может не позволить римлянам победить. Повлиять на это может разве что не лучшая форма команды Индзаги, хотя, откровенно говоря, нет сомнений в победе "Лацио". Вполне вероятно, сухой.

"Вильярреал" – "Валенсия"

Ла Лига, воскресенье, 28 июня в 18:00, канал "Футбол 3"

Региональное валенсийское дерби амбициозных клубов. Добавляет градуса их противостоянию турнирный вопрос, ведь кроме географического соседства команды соседствуют и в Ла Лиге, причем обе целятся в еврокубки, причем, желательно, в Лигу чемпионов. "Валенсия" идет восьмой, имея 46 очков. После рестарта команду Селадеса лихорадит – она победила лишь раз при двух поражениях и ничьей. А "Вильярреал" после карантина не проигрывает, правда, в последнем туре они сменили трехматчевую победную серию с одинаковым счетом 1:0 на ничью с "Севильей" (2:2). И после карантина "желтая субмарина" вырвалась на шестое место, отставая от зоны ЛЧ на пять очков.

У "летучих мышей" проблемы в защите – Гарай, Диакаби и Пиччини в лазарете. Вне игры и опорник Коклен. Хозяевам из-за дисквалификации не помогут Тригерос и Морено, но у Кальехи куда более длинная скамейка запасных.

ПРОГНОЗ. Точно ожидается напряженное, интересное тактическое противостояние. "Вильярреал" прямо сейчас выглядит предпочтительнее, но "Валенсия" в случае очередной неудачи существенно ухудшит свое положение в контексте еврокубковых претензий, поэтому обязана играть на максимуме. Думаю, можно сделать ставку на то, что голов в обоих таймах не будет, а еще, склоняюсь к тому, что будет тотал "меньше 2.5".

"Милан" – "Рома"

Серия А, воскресенье, 28 июня в 18:10, канал "Футбол 2"

Красивая афиша, вероятно, центрального матча тура в чемпионате Италии. "Милан" после рестарта выглядит неплохо. Команда Пиоли не проиграла "Ювентусу" в Кубке, хоть и не прошла дальше, а затем разбила "Лечче" (4:1). "Россонери" еще могут побороться за путевку в Лигу Европы, а их алленаторе важно заявить о своей состоятельности, чтобы остаться на должности и в следующем сезоне. Ведь сейчас активно идут разговоре о его замене на Рангника.

"Рома" Паулу Фонсеки все еще мечтает о Лиге чемпионов и сохраняет шансы на осуществление желаемого. После карантина они обыграли "Сампдорию" (2:1), благодаря дублю Джеко, хоть и пропустили первыми. Дзаньоло еще не набрал формы после тяжелой травмы, а в мае получил повреждение основной голкипер Пау Лопес. Хозяевам не поможет Муссакьо, который выбыл на длительное время.

ПРОГНОЗ. Многообещающий матч с максимальной непредсказуемостью. Если говорить о конкретном предполагаемом результате, я склоняюсь к мысли о ничьей. Также думаю, что обе забьют и будет тотал "больше 2,5".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама