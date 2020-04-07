Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футбольный сезон в Европе рестартует в июне? В Испании назвали даты возвращения на поле

7 апреля, 20:00

Вадим Авдасев

Европейские чемпионаты и еврокубки хотят полностью провести летом

Функционеры из европейских футбольных чемпионатов начинают сходиться на новой общей дате возобновления сезона 2019/2020 после пандемии коронавируса. Вчера стало известно, что английская Премьер-лига получила разрешение правительства на продолжение сезона – с начала лета. Теперь же свое мнение высказали и в Испании.

Президент Примеры Хавьер Тебас в интервью изданию AS рассказал о будущем чемпионата Испании в условиях пандемии коронавируса:

"Мы рассматриваем идею начать играть в Испании и в других европейских странах 29 мая или, возможно, 6 июня. Для еврокубковых турниров также есть несколько вариантов. Если мы начнем Примеру в конце мая, то Лига чемпионов завершиться в июле. Если мы стартуем 6 июня, все турниры доиграем синхронно до 31 июля.

Если же мы начнем играть аж 28 июня, то за июль мы доиграем внутренний чемпионат, а в августе — Лигу чемпионов. Также летом у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Тем не менее, мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на график следующего сезона".

Читайте также: стали известны миллионные потери английских клубов на карантине.

Смотрите, как "Реал" и "ПСЖ" расписали в Лиге чемпионов боевую ничью

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин футбол сезон перенос чемпионат Испании коронавирус

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...