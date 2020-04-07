Футбольный сезон в Европе рестартует в июне? В Испании назвали даты возвращения на поле

Функционеры из европейских футбольных чемпионатов начинают сходиться на новой общей дате возобновления сезона 2019/2020 после пандемии коронавируса. Вчера стало известно, что английская Премьер-лига получила разрешение правительства на продолжение сезона – с начала лета. Теперь же свое мнение высказали и в Испании.

Президент Примеры Хавьер Тебас в интервью изданию AS рассказал о будущем чемпионата Испании в условиях пандемии коронавируса:

"Мы рассматриваем идею начать играть в Испании и в других европейских странах 29 мая или, возможно, 6 июня. Для еврокубковых турниров также есть несколько вариантов. Если мы начнем Примеру в конце мая, то Лига чемпионов завершиться в июле. Если мы стартуем 6 июня, все турниры доиграем синхронно до 31 июля. Если же мы начнем играть аж 28 июня, то за июль мы доиграем внутренний чемпионат, а в августе — Лигу чемпионов. Также летом у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Тем не менее, мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на график следующего сезона".

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