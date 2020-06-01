Футбольный собиратель "лайков": звездный нападающий "Баварии" показал фото с дочерьми

Знаменитый польский нападающий Роберт Левандовски получает похвалу не только за свои подвиги на поле в составе "Баварии", но и от пользователей соцсетей. Как известно, в начале мая Левандовски второй раз стал папой: у него родилась вторая дочь. И теперь 31-летний спортсмен не стесняется показывать фото девочек в Instagram.

Сегодня Роберт опубликовал свою новую фотографию с новорожденной Лаурой и Кларой, которой недавно исполнилось три года. "Мои дети, мое самое большое счастье", – написал футболист.

INSTAGRAM

За шесть часов фотография собрала почти 300 тысяч "лайков". А в субботу Левандовски стал самым забивным форвардом Европы после того, как "Бавария" разгромила "Фортуну". В активе поляка – 29 голов, из которых четыре – с 11-метровых.

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В "Баварии" Левандовский выступает с 2014 года, а до этого четыре сезона отыграл в дортмундской "Боруссии". Контракт Роберта с немецким грандом действует до 2023 года, а его сейчас оценивают в 56 миллионов евро.

Смотрите, как Роберт забивал за "Баварию" в ворота "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов в феврале

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