Українська
$ 27,12
31,03
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футбольный судья из Донецкой области, которого избили в Первой лиге, назвал имя своего обидчика

16 июля, 15:51

Олег Люлька Олег Люлька

По данным источника, почетному президенту "Агробизнеса" за этот инцидент грозит пожизненное изгнание из футбола

В украинском футболе продолжает разгораться скандал, связанный с вопиющим случаем в Первой лиге. Как сообщалось ранее, после матча в Волочиске Хмельницкой области "Агробизнес" – "Минай" (0:2) непосредственно на стадионе в судейской комнате избили главного арбитра поединка – 34-летнего Юрия Иванова из Донецкой области.

Реклама

Как сообщает FootBoom, главный арбитр матча 24-го тура Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" Юрий Иванов указал в рапорте матча о рукоприкладстве со стороны почетного президента хозяев Олега Собуцкого. "У Иванова поврежден нос, есть и другие травмы. Арбитр снял побои не в Волочиске, а в Киеве из-за возможного конфликта интересов, ведь в Хмельницкой области Собуцкий – влиятельный человек, – сообщает источник. – Не стоит забывать, что Собуцкий не только президент клуба, но и вице-президент УАФ. В Украинской ассоциации футбола Собуцкого могут очень серьезно наказать – вплоть до пожизненного отлучения от футбольной деятельности".

Арбитр Юрий Иванов

Арбитр Юрий Иванов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Олег Собуцкий
Реклама

Олег Собуцкий / Фото: Официальный сайт ФК "Агробизнес"

Напомним, сам почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, что он, наоборот, защищал судью от разъяренной публики. "Люди были разозленные, хотели идти бить судей. Я этих людей задержал, потому что из судей могли сделать кучу мяса", – сказал Собуцкий.

Добавим, что по ходу матча "Агробизнес" – "Минай" (0:2) арбитр Юрий Иванов показал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и назначил в их ворота пенальти. При этом, по словам Собуцкого, Иванов не дал чистый 11-метровый в ворота "Миная".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

избиение футбол судья арбитр рефери первая лига Минай Агробизнес Волочиск Олег Собуцкий

Источник: Официальный сайт ФК "Агробизнес"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболеФутбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла КрутороговаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять