Футбольный судья из Донецкой области, которого избили в Первой лиге, назвал имя своего обидчика

По данным источника, почетному президенту "Агробизнеса" за этот инцидент грозит пожизненное изгнание из футбола

В украинском футболе продолжает разгораться скандал, связанный с вопиющим случаем в Первой лиге. Как сообщалось ранее, после матча в Волочиске Хмельницкой области "Агробизнес" – "Минай" (0:2) непосредственно на стадионе в судейской комнате избили главного арбитра поединка – 34-летнего Юрия Иванова из Донецкой области.

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Как сообщает FootBoom, главный арбитр матча 24-го тура Первой лиги "Агробизнес" – "Минай" Юрий Иванов указал в рапорте матча о рукоприкладстве со стороны почетного президента хозяев Олега Собуцкого. "У Иванова поврежден нос, есть и другие травмы. Арбитр снял побои не в Волочиске, а в Киеве из-за возможного конфликта интересов, ведь в Хмельницкой области Собуцкий – влиятельный человек, – сообщает источник. – Не стоит забывать, что Собуцкий не только президент клуба, но и вице-президент УАФ. В Украинской ассоциации футбола Собуцкого могут очень серьезно наказать – вплоть до пожизненного отлучения от футбольной деятельности".

Арбитр Юрий Иванов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Реклама Олег Собуцкий / Фото: Официальный сайт ФК "Агробизнес"

Напомним, сам почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, что он, наоборот, защищал судью от разъяренной публики. "Люди были разозленные, хотели идти бить судей. Я этих людей задержал, потому что из судей могли сделать кучу мяса", – сказал Собуцкий.

Добавим, что по ходу матча "Агробизнес" – "Минай" (0:2) арбитр Юрий Иванов показал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса" и назначил в их ворота пенальти. При этом, по словам Собуцкого, Иванов не дал чистый 11-метровый в ворота "Миная".

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