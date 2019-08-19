Футбольный трюк со стриптизом: Ирина Морозюк разделась для видео в Instagram

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина на своей странице в Instagram продемонстрировала технику владения мячом, объединив футбольный трюк со стриптизом. Девушка умудрилась снять вечернее платье, удерживая мяч на спине!

Недавно эпатажная Ирина Морозюк отпраздновала свое 30-летие. Девушка не стесняется выкладывать в сеть свои откровенные фото, поэтому мы решили проследить, как менялась Ирина за пять лет.

Отметим, что самые эпатажные девушки украинского футбола ранее уже не раз взрывали интернет. Например, когда Ирина Морозюк показала себя под струей воды в душевой кабинке, Анна Мандзюк написала ей: "Я все-таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

Также сообщалось, что жена экс-капитана "Динамо", оголив грудь, порассуждала о равенстве полов. "Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов. Они за эгалитарность. Хотят сексуального равенства и т.д. Но я вообще этого прикола не понимаю, – заявил Ирина Морозюк.

Смотрите, как Ирина Морозюк грудью открывает бутылку

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram