Фьюри взбодрит игроков "Манчестер Юнайтед": скандальный боксер выступит перед футболистами

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер пригласил чемпиона мира WBC британского супертяжа Тайсона Фьюри выступить с речью на тренировочной базе манкунианского клуба. Напомним, что на выходных Фьюри выиграл пояс у американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

31-летний боксер, который сам из пригорода Манчестера и является фанатом "Дьяволов", обсудит свой путь от мыслей о самоубийстве до победы над Уайлдером и чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе. Победа "Цыганского короля" в Лас-Вегасе – невероятный финал тяжелейшего периода жизни Фьюри, во время которого он боролся с наркоманией и депрессией. Кроме того, Тайсон был приглашен выступить в перерыве манчестерского дерби на "Олд Траффорд", которое состоится 8 марта.

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Отметим, что уже давно обсуждают возможность встречи двух британцев: Тайсона Фьюри и чемпиона по трем другим основным версиям Энтони Джошуа. Однако отец Фьюри считает, что вряд ли бой Фьюри – Джошуа состоится, поскольку его сын "дорого стоит". В частности Джон сказал в комментарии IFL TV:

"Тайсон сейчас – номер один. Уайлдер следует прямо за ним. Бой против Джошуа? Только если Эдди Хирн [промоутер Джошуа] заявится с половиной миллиарда – именно столько все это стоит. Потому этого не случится. Мой сын больше не будет продаваться задешево. Тайсон обязан выжать серьезные деньги из них. Он достоин всех денег этого мира. Поэтому бой Фьюри и Джошуа никогда не состоится". В тренде Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года

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Смотрите, как вели себя Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри перед взвешиванием

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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