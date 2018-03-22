Гарет Бейл оформил хет-трик в ворота Китая и стал лучшим бомбардиром Уэльса в истории

Футболисты сборной Уэльса разгромили команду Китая со счетом 6:0 в дебютном для Райана Гиггса матче у руля сборной

Футболисты сборной Уэльса разгромили команду Китая в товарищеском матче, в котором Гарет Бейл оформил хет-трик, а Сэм Воукс – дубль.

Встреча состоялась в четверг в Китае и завершилась со счетом 6:0 в пользу валлийцев. Бейл отличился на 2-й, 21-й и 62-й минутах, Воукс поразил ворота соперников на 38-й и 58-й минутах, а еще один мяч забил Харри Уилсон (45).

На счету Бейла после матча с китайцами стало 29 мячей за сборную Уэльса, он стал лучшим бомбардиром в истории валлийской команды, обогнав на один мяч предыдущего рекордсмена Иана Раша.

Это был дебютный матч Райана Гиггза на посту главного тренера сборной Уэльса. Напомним, что бывший игрок "Манчестер Юнайтед" в середине января подписал четырехлетний контракт со сборной Уэльса. По информации СМИ, зарплата 44-летнего Гиггза должна составить 300 тысяч фунтов в год, что на 200 тысяч меньше, чем получал прежний главный тренер национальной команды Крис Коулмэн.

Коулмэн в ноябре ушел с поста главного тренера сборной Уэльса после того, как не смог вывести валлийцев в финальную часть чемпионата мира-2018.