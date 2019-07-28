Гарет Бейл прибыл в Китай: он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Некогда самый дорогой футболист мира, по данным СМИ, будет получать невероятные 54 миллиона евро за сезон

Гарет Бейл прибыл в Китай. Фото: AFP

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с местным футбольным клубом "Цзянсу Сунин". Ранее издание Marca сообщало, что 30-летний валлийский футболист подпишет с "Цзянсу Сунин" трехлетний контракт. Зарплата Бейла составит 22 миллиона евро за сезон. Клубам осталось согласовать детали сделки. При этом не сообщается, сколько за трансфер игрока получит "Реал". Ранее главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан подтвердил, что Бейл покинет команду. Однако сегодня в СМИ появилась информация, что Бейл в новом клубе будет получать 4,5 миллиона евро в месяц, что составляет невероятные 54 миллиона в год!

Видеозапись, на которой игрок сборной Уэльса сходит с трапа самолета, размещена в микроблоге Transfer News в Twitter:

Валлиец перешел в "Реал" в 2013 году из "Тоттенхэма", за который выступал на протяжении шести сезонов. Сообщалось, что за трансфер вингера "сливочные" заплатили 100 миллионов евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.

Вместе с мадридской командой Бейл четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды победил на клубном чемпионате мира, по разу стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.

Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":

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