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Гармаш дебютировал в Турции: сразу в основе и в матче с "Галатасараем"

16 января, 00:02

Бывший игрок киевского "Динамо" был заменен на 60-й минуте, а Морозюк отыграл весь поединок

Денис Гармаш в основе "Ризеспора"/Фото Rizespor

Денис Гармаш в основе "Ризеспора"/Фото Rizespor

Сразу двое украинских футболистов вышли в основном составе "Ризеспора" в матче 1/8 финала Кубка Турции против "Галатасарая". С первых минут на поле появились бывшие игроки киевского "Динамо" Николай Морозюк и Денис Гармаш. Ранее мы сообщали, что "Динамо" сослало Гармаша в Турцию к Морозюку – пока только на полгода.

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Для Гармаша, который только-только перебрался в чемпионат Турции, это был дебют за новую команду. Денис отыграл 60 минут поединка, после чего был заменен. Морозюк отбегал все 90 минут. "Ризеспор" открыл счет первым на 38-й минуте, но тут же пропустил на 39-й. В итоге матч завершился вничью – 1:1. Ответная встреча Кубка пройдет 23-го января.

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"Ризеспор" арендовал Дениса Гармаша, которого оценивают в 3,5 миллиона евро, до конца текущего сезона. В составе "Черноморских ястребов" он составил компанию другому украинцу – бывшему игроку киевского "Динамо" Николаю Морозюку. В чемпионате Турции "Ризеспор" после 17-ти туров имеет в активе 20 очков и занимает 12-е место.

Смотрите, как забивал Гармаш в чемпионате Украины

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Галатасарай Денис Гармаш чемпионат Турции Николай Морозюк Кубок Турции Ризеспор

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