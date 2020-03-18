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Гармаш разошелся: бывший игрок "Динамо" в сборной тура чемпионата Турции

18 марта, 11:38

Максим Мельник

В матче против "Анкарагюджю" украинский полузащитник отметился забитым мячом

Украинский полузащитник турецкого клуба "Ризеспор" Денис Гармаш попал в символическую сборную местной Суперлиги по итогам 26-го тура. В матче против "Анкарагюджю" бывший хавбек киевского "Динамо" записал на свой счет забитый гол, который, правда, все равно не спас его команду от поражения со счетом 1:2.

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Тем не менее, несмотря на поражение "Ризеспора", статистический портал WhoScored включил 29-летнего украинского полузащитника в символическую сборную недели чемпионата Турции. Гармаш стал единственным представителем своего клуба в ТОП-11. Ранее мы писали, что дебютный гол Дениса Гармаша едва не принес "Ризеспору" победу над лидером чемпионата Турции.

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Как мы сообщали, "Динамо" отдало Гармаша "Ризеспору" в аренду на шесть месяцев. Его трансферная стоимость оценивают в 3,5 миллиона евро. В составе "Черноморских ястребов" он составил компанию другому украинцу – бывшему игроку киевского "Динамо" Николаю Морозюку. В чемпионате Турции "Ризеспор" после 26-ти туров имеет в активе 25 очков и занимает 16-е место в зоне вылета.

Смотрите, как Денис Гармаш забивал в Украине "Шахтеру"

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Денис Гармаш чемпионат Турции Ризеспор сборная тура

Источник: isport.ua

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