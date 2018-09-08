Гарри Кейну вручили "Золотую бутсу" лучшего бомбардира ЧМ-2018
Футболист получил приз из рук собственного тренера
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед началом матча Лиги наций с командой Испании получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата мира 2018 года. Награду вручил главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.
На чемпионате мира в России Кейн забил 6 мячей. В матче первого тура группового этапа, с Тунисом, он сделал дубль, в игре второго тура, с Панамой, оформил хет-трик и еще один мяч отправил в 1/8 финала мирового первенства в ворота сборной Колумбии. Напомним, англичане заняли четвертое место на мундиале.
Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.
После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
Матч Украина – Словакия состоится 9 сентября на "Арене Львов". Согласно решению УЕФА, матч пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
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