"Где "Динамо", Где?": "Шахтер" запустил конкурс к 10-летию победы над киевлянами

Фраза бразильского полузащитника стала легендарной среди украинских болельщиков

Жадсон. Фото: Instagram

Донецкий "Шахтер" празднует 10-летие со дня победы над киевским "Динамо" в ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА в сезоне 2008/2009 годов. Напомним, тогда "горняки" обыграли киевлян 2:1 и по сумме двух матчей вышли в финал турнира, где одолели немецкий "Вердер" (2:1). Во врем празднования победи над "Динамо" полузащитник "Шахтера" Жадсон выкрикнул фразу "Где "Динамо", где?", которая в итоге стала легендарной.

10 лет спустя "Шахтер" запустил флешмоб, в котором предлагает болельщикам повторить знаменитую фразу бразильца, а победители конкурса получат одну из 10 карточек с автографом Жадсона, которые он подписал в Бразилии.

Жадсон выступал в составе "Шахтера" с 2005 по 2011 год. За это время он пять раз становился чемпионом Украины, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, побеждал в Кубке УЕФА, где был признан лучшим футболистом финала.

Ранее мы писали, что полузащитник "Шахтера" попросил не поздравлять команду с чемпионством. Виктор Коваленко – о противостояниях с "Александрией" и "Ингульцом" в финальной части сезона.

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