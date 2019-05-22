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"Где, "Динамо"? Где?": в продажу поступили футболки со знаменитыми словами экс-игрока "Шахтера"

22 мая, 14:41

Приобрести "скандальную" футболку можно за 299 грн

Жадсон
Жадсон. Фото: Instagram

"Шахтер" начал продавать футболки со словами экс-"горняка" Жадсона "Где "Динамо", где?", сказанными после победы над "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА десятилетней давности. Напомним, тогда бразилец Жадсон забил победный гол в ворота киевлян, который вывел дончан в финал еврокубка. И во время празднования того выигрыша Жадсон крикнул на камеру: "Где Динамо, где?". Та фраза стала раздражителем для болельщиков "Динамо" и, в свою очередь, милой уху для фанатов "Шахтера". Интересно, что 10 лет спустя Жадсон заявил, что сказал "Где "Динамо", где?", чтобы поприкалываться над киевской командой. Купить футболку со ставшей знаменитой фразой можно за 299 грн. 

Как известно, в среду, 22 мая, "Шахтер" и "Динамо" сыграют последнее классико нынешнего украинского футбольного сезона. Вероятность победы "Шахтера" над "Динамо" букмекеры оценивают в 53 процента. При этом, по мнению букмекеров, три самых вероятных автора голов у "Шахтера" – Мораес (коэффициент 2.50), Тайсон (3.50) и Тете (4.50). Тогда как у "Динамо" это трио составили Беседин (5.00), Цыганков (5.00) и де Пена (5.50).

Напомним, против "Динамо" у "Шахтера" из-за травмы не сыграет самый дорогой игрок "горняков" – бразилец Исмаили. Онлайн "Шахтер" – "Динамо" с видеоповторами голов смотрите на нашем сайте.


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Тег жадсон, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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