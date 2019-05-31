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"Где Роналду? Где?": названа команда 11 лучших игроков Лиги чемпионов

31 мая, 16:27

Дрим-тим нынешней ЛЧ потянула почти на миллиард евро

Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото: Getty Images

Популярный аналитический портал InStat в своем Twitter назвал символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Интересно, что в нее не вошел ни один из игроков "Тоттенхэма", а другой финалист ЛЧ – "Ливерпуль" – представлен в этой дрим-тим всего двумя исполнителями. Кстати, в списке 11 лучших  не нашлось места Роналду. Но и без него эта команда потянула почти на миллиард евро – суммарная стоимость оказавшихся в ней футболистов, согласно оценкам Transfermarkt, составила 903 миллиона евро. 

Состав символической сборной ЛЧ по версии InStat

  • вратарь – Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", 80 млн евро)
  • защитники – Жоау Канселу ("Ювентус", 55 млн евро), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 75 млн евро), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", 10 млн евро), Жорди Альба ("Барселона", 70 млн евро)
  • полузащитники – Джордан Хендерсон ("Ливерпуль", 28 млн евро), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 90 млн евро), Хаким Зиеш ("Аякс", 35 млн евро)
  • нападающие – Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 120 млн евро), Лионель Месси ("Барселона", 160 млн евро), Неймар ("Пари Сен-Жермен", 180 млн евро).

Как сообщалось ранее, "Ливерпуль" огласил заявку на финал Лиги чемпионов, который состоится в Мадриде в субботу. В нее вошли 23 игрока, включая Мохамеда Салаха.

Ранее мы опубликовали прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов: с вероятностью в 66 процентов титул достанется "Ливерпулю". Наиболее вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля" - Салах, Мане и Фирмино.

Напомним, на пути в финал ЛЧ "Ливерпуль" в эпическом стиле убрал со своего пути "Барселону".

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Тег Лига чемпионов, Лионель Месси

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Сегодня|Спорт

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