Где сегодня смотреть церемонию награждения лучших футболистов украинским "Золотым мячом"

В понедельник определяют лучших не только в мире, но и в Украине

2 декабря везде вручают "Золотые мячи"

В понедельник, 2 декабря, мир узнает не только имена лучших футболистов всей планеты. Сегодня же пройдет церемония награждения и в Украине – наша Ассоциация футбола именно в этот день решила отметить лучших. Узнайте, что сборная Украины запланировала еще один товарищеский матч с неожиданным соперником.

Во время церемонии будут названы символические мужская и женская сборные, лучший футболист, лучшая футболистка, лучший тренер мужской команды, лучший тренер женской команды, лучший молодой игрок, лучшая молодая футболистка, лучшие вратари мужских и женских команд. В Украине церемонию будет транслировать телеканал "Футбол 1". Начало – в 19:00.

Причем награждение сегодня проходит едва ли не целый день. Дело в том, что в Доме футбола в Киеве в понедельник уже наградили юных футболистов пяти возрастных категорий. Призы наши будущие звезды получали из рук бывших игроков сборной: Владимира Езерского, Сергея Нагорняка, Алексея Белика, Олега Кузнецова, Андрея Воробья, Вячеслава Шевчука.

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