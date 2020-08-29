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Где смотреть "Арсенал" – "Ливерпуль": дуэль за первый трофей сезона в Англии

29 августа, 15:34

Елена Павлова Елена Павлова

Трансляция матча за Суперкубок на ТВ и в интернете

Футбольный сезон в Англии сегодня откроется в Лондоне матчем за Суперкубок между "Ливерпулем" и "Арсеналом". "Красные", которые стали чемпионами Премьер-лиги впервые за 30 лет, попробуют заполучить еще один трофей, но и у обладателей Кубка страны лондонских "Канониров" на него свои планы. Онлайн "Арсенал" – "Ливерпуль" пройдет на нашем сайте с описанием самых интересных моментов встречи и фото и видео ключевых эпизодов.

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Поединок на "Уэмбли" начнется в 18:30 по киевскому времени. В Украине матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть онлайн на сервисе OLL.TV.

"Арсенал" vs "Ливерпуль", Салах

"Арсенал" vs "Ливерпуль", Салах / Фото: Reuters

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Интересно, что "Ливерпуль" и "Арсенал" имеют по 15 побед в Суперкубке Англии, и это – второй показатель. Успешнее выступал только "Манчестер Юнайтед" – 21 победа. Но если мерсисайдцы часто выигрывали в 20 веке, то на счету "Канониров" с 2000-го года пять побед против двух у "Ливерпуля". К тому же – лондонская команда всего один раз проигрывала в матче за Суперкубок, а вот у "красных" пять неудач.

Ранее тренер "Ливерпуля" заявил, что Месси не нужен чемпионату Англии. Юрген Клопп не верит, что Лионель заиграет в Премьер-лиге.

Смотрите, как "Арсенал" играл в минувшем сезоне в Лиге Европы

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