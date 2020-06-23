Где смотреть "Барселона" – "Атлетик": матч чемпионата Испании, в котором каталонцы жаждут реванша

Список трансляций поединка 31-го тура испанской Ла Лиги на ТВ и в интернете

Сегодня, 23 июня, в матче 31 тура чемпионата Испании "Барселона" при пустых трибунах "Камп Ноу" примет "Атлетик" из Бильбао, который сражается за попадание в зону еврокубков. А вот каталонцы в воскресенье потеряли лидерство в Ла Лиге, пропустив "Реал" по дополнительным показателям. На нашем сайте уже идет мультимедийнаяонлайн-трансляция матча "Барселона" – "Атлетик".

Реклама

Встреча в столице Каталонии начнется в 23:00. В прямой трансляции украинские болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 1" и на ресурсе OLL.TV.

Читайте также: Сумасшедший марафон продолжается: прогноз, расписание и результаты 31-го тура чемпионата Испании

В нынешнем сезоне это будет уже третье противостояние между "Барселоной" и "Атлетиком". И два предыдущих сражения завершились с одинаковым счетом – 1:0 в пользу басков. Плюс после выхода из карантина они еще не проигрывали. Не очень хорошая тенденция для каталонцев, которые ведут с "Реалом" напряженную борьбу за чемпионство, и потеря очков с "красно-белыми" может аукнуться команде Кике Сетьена на финише сезона.

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" договорился о переходе полузащитника "Барселоны".

Реклама

Смотрите, как "Атлетик" выступал в прошлом сезоне в еврокубках

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама