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Где смотреть "Барселона" – "Атлетик": матч чемпионата Испании, в котором каталонцы жаждут реванша

23 июня, 20:11

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка 31-го тура испанской Ла Лиги на ТВ и в интернете

Сегодня, 23 июня, в матче 31 тура чемпионата Испании "Барселона" при пустых трибунах "Камп Ноу" примет "Атлетик" из Бильбао, который сражается за попадание в зону еврокубков. А вот каталонцы в воскресенье потеряли лидерство в Ла Лиге, пропустив "Реал" по дополнительным показателям. На нашем сайте уже идет мультимедийнаяонлайн-трансляция матча "Барселона" – "Атлетик".

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Встреча в столице Каталонии начнется в 23:00. В прямой трансляции украинские болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 1" и на ресурсе OLL.TV.

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В нынешнем сезоне это будет уже третье противостояние между "Барселоной" и "Атлетиком". И два предыдущих сражения завершились с одинаковым счетом – 1:0 в пользу басков. Плюс после выхода из карантина они еще не проигрывали. Не очень хорошая тенденция для каталонцев, которые ведут с "Реалом" напряженную борьбу за чемпионство, и потеря очков с "красно-белыми" может аукнуться команде Кике Сетьена на финише сезона.

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" договорился о переходе полузащитника "Барселоны".

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Смотрите, как "Атлетик" выступал в прошлом сезоне в еврокубках

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Барселона чемпионат Испании где смотреть Атлетик Бильбао

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