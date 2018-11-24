Где смотреть битву лидеров чемпионата Испании "Атлетико" – "Барселона"

В центральном матче 13 тура чемпионата Испании по футболу встречаются лидеры сезона: "Атлетико" (23 очка) принимает "Барселону" (24 очка), после чего может смениться команда на вершине турнирной таблицы Примеры. Матч "Атлетико" – "Барселона" пройдет в Мадриде и начнется в 21:45 по киевскому времени, на украинском ТВ встречу не покажут, смотреть поединок можно на спутниковых каналах.

"Атлетико" – "Барселона": расписание трансляций

Матч ТВ (Россия)

Варзиш Спорт (Таджикистан)

Sport + (Болгария)

SportKlub 1 (Хорватия, Сербия, Словения, Черногория)

Cosmote Sport 2 (Греция)

Canal + Sport 2 (Польша)

Digi Sport 1 (Румыния, Словакия)

"Атлетико" – "Барселона": прогноз букмекеров. Гости – небольшие фавориты встречи. Так, коэффициент на победу "Барселоны" составляет 2.40, тогда как на победу "Атлетико" можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, а на ничью – 3.40. Также букмекеры прогнозируют 2-3 забитых мяча в центральном поединке тура в Примере.

Накануне стало известно, что лидер чемпионата Испании "Барселона" платит своим футболистам почти полмиллиарда евро в год в виде зарплат и бонусов – это самая большая зарплатная ведомость в мире футбола.

Кстати, в субботу состоится интересный поединок в чемпионате Англии. Смотреть матч "Тоттенхэм" – "Челси" можно на канале "Футбол 2" с 19:30 по Киеву.