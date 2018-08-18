Где смотреть битву лидеров чемпионата Украины "Динамо" – "Александрия"

В субботу, 18 августа, в чемпионате Украины встречаются команды, которые не потеряли ни одного очка и не пропустили ни одного мяча на старте сезона 2018/19. Это киевское "Динамо" и "Александрия". Матч пройдет на стадионе "Олимпийский" и начнется в 19:30, смотреть трансляцию игры "Динамо" – "Александрия" можно на канале "2+2".

"Динамо" – "Александрия": прогноз букмекеров. Аналитики букмекерских контор считают хозяев явными фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Динамо" равен 1.32, тогда как на победу "Александрии" он составляет 12.90, а на ничью – 4.60. Также букмекеры считают, что сегодня не будет забито большого количества мячей: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.70, а на "больше 2,5 голов" – 2.15.

Напомним, что киевский клуб продолжает борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. В третьем раунде квалификации "Динамо" прошло чешскую "Славию" (1:1 на выезде и 2:0 дома), а в раунде плей-офф сыграет с голландским "Аяксом".

Отметим, что свой следующий матч "Динамо" сыграет уже в среду, 22 августа, в Амстердаме против "Аякса". В свою очередь, "Александрия" 25 августа в шестом туре чемпионата Украины примет "Ворсклу".