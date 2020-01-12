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Где смотреть битву "Ромы" с "Ювентусом" в чемпионате Италии

12 января, 15:18

Матч Серии А на "Стадио Олимпико" в Риме начнется в 21:45 по киевскому времени

Футболисты "Ювентуса"

Футболисты "Ювентуса" / Фото: Reuters

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Сегодня в центральном матче 19 тура чемпионата Италии по футболу "Рома" примет прошлогоднего победителя Серии А "Ювентус". Победа позволит туринцам обойти миланский "Интер" и возглавить турнирную таблицу. Наш сайт ведет онлайн "Рома" – "Ювентус" с описанием главных событий на поле и вне его и интересными фактами.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, в Украине в прямом эфире битву итальянских футбольных монстров покажет телеканал Футбол 1.

"Рома" и "Ювентус" провели между собой 184 матча во всех турнирах. 46 побед сумели добыть римляне, 86 — туринский коллектив и 51 раз была зафиксирована ничья. Столичные "Волки" принимали "Старую Синьору" в Серии А 86 раз, в них вырвали 32 победы, 25 поединков отдали сопернику и в 29-ти разошлись миром. Также интересно, что на своем стадионе "Рома" не проигрывает "Ювентусу" уже пять матчей во всех турнирах.

У "Ювентуса" – вторая по надежности оборона сезона в Серии А – 17 пропущенных мячей, у "Ромы" – 19. Стоит учесть, что Криштиану Роналду оформил свой дебютный хет-трик за "Ювентус" в прошлом туре чемпионата и сегодня должен быть очень опасен.

В минувшем сезоне матч "Рома" — "Ювентус" в Риме завершился со счетом 2:0

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Источник: Сегодня|Спорт

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