Где смотреть центральный матч тура в Италии "Интер" – "Ювентус"

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В воскресенье, 6 октября, в Милане на стадионе "Джузепе Меацца" пройдет центральный матч 7-го тура чемпионата Италии: в самом принципиальном дерби Италии сойдутся "Интер" и "Ювентус". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. А на нашем сайте уже доступен онлайн "Интер" – "Ювентус".

Смотреть матч "Интер" – "Ювентус":

Противостояние "Интера" и "Ювентуса" длится уже более 100 лет. За это время команды провели более почти 250 поединков. На данный момент Ювентус уверенно опережает "Интер" по количеству побед во Всеитальянском дерби, опережая соперника почти на 30 побед.

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А в этом году принципиальности противостоянию добавил тот факт, что наставником "Интера" стал бывший капитан, лидер и наставник "Ювентуса" Антонио Конте. Болельщики "Старой Синьоры" уже назвали своего экс-кумира предателем, а сегодня его ждет еще и "теплая" встреча от гостевого сектора.

Тем не менее, Конте не обращает внимание на болельщиков "Ювентуса" и превосходно делает свое дело – "нерадзурри" выиграли шесть стартовых матчей в Серии А и уверенно лидируют в турнирной таблице Следом за ними идет "Ювентус", отставая всего на два очка.

На прошлой неделе оба клуба проводили матчи Лиги чемпионов. "Интер" на выезде уступил "Барселоне", а "Ювентус" дома разобрался с "Байером". Уже 14 октября сборной Украины предстоит играть против Роналду и его Португалии матч отбора Евро-2020 на НСК "Олимпийский" – удержать набравшего такую форму Криштиану будет крайне сложно.

Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Интеру": коэффициент на победу команды Антонио Конте – 2.65, на ничью – 3.20, на победу "Ювентуса" – 2.80.

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