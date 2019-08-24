Где смотреть центральный матч тура в Премьер-лиге "Ливерпуль" – "Арсенал"

Обе команды пока не теряли очки на старте Премьер-лиги

Роберто Фирмино / Фото: AFP

В субботу, 24 августа, в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоится центральный матч третьего тура чемпионата Англии: победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретится с финалистом Лиги Европы "Арсеналом". Матч начнется в 19:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. А на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча.

"Ливерпуль" – "Арсенал": онлайн матча третьего тура чемпионата Англии

Обе команды стартовали в Премьер-лиге с двух побед, но "Ливерпуль" забил в два раза больше своего сегодняшнего соперника – шесть против трех, но и пропустил в два раза больше – два мяча.

Канониры не могут обыграть своего соперника уже на протяжении восьми матчей. В последний раз лондонцы обыгрывали мерсисайдцев в 2015 году. В прошлом сезоне была зафиксирована ничья 1:1 и разгромная победа "Ливерпуля" (5:1).

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Сегодня "Ливерпуль" не сможет рассчитывать на травмированных Алиссона, Натаниеля Клайна и Наби Кейта. А у "Арсенала" не смогут сыграть Эктор Бельерин, Константинос Мавропанос, Киран Тирни, а участие Эмиля Смит-Роу под вопросом.

Букмекеры считают "Ливерпуль" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 1.50, на ничью – 4.75, на победу "Арсенала" – 6.00.

Смотреть матч "Ливерпуль – "Арсенал":

Ранее мы писали, что победитель Лиги чемпионов войдет в историю чемпионата Англии. "Ливерпуль" близок к подписанию рекордного контракта со спонсором экипировки.

Напомним, что в захватывающем поединке "Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти со счетом 5:4. Онлайн "Ливерпуль" – "Челси" был доступен в трансляции на нашем сайте.

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