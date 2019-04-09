Где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту"

Список трансляций поединка на "Энфилде" на ТВ и в интернете

"Ливерпуль" готовится принимать "драконов". Фото: AFP

Где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c5d/7f4/5cac5d7f4c442.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c5d/7f4/5cac5d7f4c442.jpg 2019-04-09T11:56:00+03:00 Футбол Список трансляций поединка на "Энфилде" на ТВ и в интернете

Во вторник, 9 апреля, на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. В прошлом году португальские "драконы" проиграли команде Юргена Клоппа с общим счетом 0:5 и теперь приехали за местью, хотя у букмекеров "Порту" и считается явным аутсайдером пары. "Сегодня" проведут онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Порту" с видеоповторами голов и фото самых ярких моментов.

"Мы должны смотреть на "Порту" с уважением, – призвал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. - Это очень опытная и сильная команда. В прошлом году, когда мы выиграли со счетом 5:0, я подумал: "Окей, сюда в ближайшее время возвращаться не стоит", но мы снова с ними играем. Результат прошлого года более важен для "Порту", чем для нас. Мы должны быть сильными, точными в нужные моменты и хорошо действовать в созидании. Сейчас "Ливерпуль" в огне, это видно на тренировках. Мы хотим написать несколько важных страниц в книге этого сезона".

Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Порту"

Вт, 22:00 "Футбол 2" live

Oll.tv (в подписке) live

(в подписке) live Ср, 02:15 "Футбол 1" повтор

Ср, 10:25 "Футбол 1" повтор

Ср, 18:40 "Футбол 2" повтор

Чт, 00:25 "Футбол 1" повтор

Чт, 06:45 "Футбол 2" повтор

Чт, 13:10 "Футбол 1" повтор

В параллельном четвертьфинале Лиги чемпионов во вторник, 9 апреля, "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити". Всего на этой стадии четыре английские команды – то есть ровно половина из оставшихся в турнире.

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