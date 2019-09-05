Где смотреть дебют Коноплянки: трансляция матча "Шахтер" – "Колос"

Экс-полузащитник "Шальке" проведет первый матч за донецкий клуб

Товарищеский матч пройдет 5 сентября / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг, 5 сентября, на поле загородного комплекса "Святошин" донецкий "Шахтер" встретится "Колосом" из Ковалевки. Команды Премьер-лиги заполнят паузу в чемпионате, вызванную играми национальных сборных. Поединок начнется в 11:00. Смотрите прямую трансляцию на shakhtar.com.

Трансляция в свободном доступе второго тайма:



Напомним, в июле клубы уже проводили контрольный матч в рамках подготовки к сезону. Тогда "Шахтер" одержал победу со счетом – 2:0 благодаря точным ударам Фернандо и Даниила Сикана.

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В этом поединке дебютирует за "горняков" звездный новичок команды Евгений Коноплянка.

Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

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Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

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