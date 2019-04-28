Где смотреть дерби Донбасса "Мариуполь" – "Шахтер"

Список трансляций поединка 26-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Фонсека идет к чемпионству. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 28 апреля, в Мариуполе на стадионе имени Бойко состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" – "Шахтер". Начало встречи – в 14:00. Лидер чемпионата "Шахтер", имеющий 7-очковый отрыв от "Динамо", в предстоящем матче намерен сделать еще один шаг к досрочному завоеванию золотых наград. Как сообщалось, главный тренер "горняков" Паулу Фонсека выразил надежду, что дончане смогут обеспечить себе титул до следующей встречи с "Динамо", которая состоится за два тура до финиша ЧУ, 22 мая. Однако в игре с "Мариуполем" "Шахтер" не сможет рассчитывать на целую группу игроков основы. Тайсон дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, Пятов и Степаненко получили травмы в недавнем украинском классико, а Марлос и Майкон прооперированы. "Проверить себя на фоне такого соперника - удовольствие. Мы выйдем на поле с соответствующим настроем, – заявил накануне дерби Донбасса камерунский защитник "Мариуполя" Джойским Дава. - Почему бы нам в игре с "Шахтером" не добыть положительный результат?"

Где смотреть матч "Мариуполь" – "Шахтер"

Воскресенье, "Футбол 1" 14:00 live

Воскресенье, oll.tv (в подписке) 14:00 live

(в подписке) 14:00 live Воскресенье, "Футбол 2" 23:40 повтор

Понедельник, "Футбол 2" 13:00 повтор

Как сообщалось ранее, "Олимпик" в драматичном матче добыл волевую победу над "Карпатами". Два решающих мяча дончане сумели забить в течение одной минуты.

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