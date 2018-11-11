Где смотреть дерби Манчестера "МанСити" – "МЮ"

Сегодня, 16:38

Список трансляций центрального матча 12-го тура чемпионата Англии

Фото mancity.com/
Фото mancity.com/

Главным противостоянием 12-го тура английской Премьер-лиги станет манчестерское дерби между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Поединок состоится 11 ноября на "Этихад Стэдиум" и начнется в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте уже доступен онлайн матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед", также поединок покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете.

"МанСити" набрал феноменальный ход и пока еще ни разу в текущем чемпионате не проиграл. При этом команда Хосепа Гвардиолы лидирует по количеству голов, а также может похвастаться лучшей защитой – 33 забитых против 4 пропущенных мячей. Перед дерби "Манчестер Сити" обыграл в "Шахтер" Лиге чемпионов.

Тот матч, кстати, ознаменовался грандиозным судейским скандалом. Главный рефери Виктор Кашшаи из Венгрии назначил пенальти, увидев нарушение правил там, где его и близко не было. Это после матча признал и Рахим Стерлинг, "дорисовавший" фол. После этого инцидента УЕФА может ввести VAR уже в текущем сезоне.

"Манчестер Юнайтед" неудачно стартовал в чемпионате, но сейчас понемногу выходят из кризиса, а в Лиге чемпионов обыграли "Ювентус" Криштиану Роналду. Поутихли и разговоры о возможной отставке Жозе Моуринью. Тем не менее, проблемы "МЮ" в защите никуда не делись, как и ситуация с Лукаку, который все никак не может вернуться на свой прежний уровень после ЧМ-2018. К тому же его участие в матче под вопросом из-за повреждения.

Букмекеры о матче "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед":

Букмекеры считают "МанСити" безоговорочным фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.36, на ничью – 5.25, на победу "МЮ" – 8.50.

Смотреть матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед":

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Сегодня|Спорт

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