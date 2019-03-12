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Где смотреть дерби украинцев "МанСити" – "Шальке" в Лиге чемпионов

Сегодня, 18:48

Список трансляций ответного матча Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Фото: AFP
Где смотреть дерби украинцев "МанСити" – "Шальке" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7e1/ef1/5c87e1ef1e4a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7e1/ef1/5c87e1ef1e4a0.jpg Футбол Список трансляций ответного матча Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня в Манчестере на стадионе "Этихад" состоится ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко, встретится с командой Евгения Коноплянки "Шальке". Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. А на сайте segodnya.ua уже доступен онлайн "Манчестер Сити" – "Шальке".

Первая встреча в Германии завершилась волевой победой "Сити" на последних минутах – сначала Лерой Сане красивым ударом со штрафного, а затем Рахим Стерлинг реализовал выход один на один. Обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити" – 2:3.

Официальный сайт УЕФА спрогнозировал появление обоих украинцев в стартовом составе. Напомним, первый матч Коноплянка пропустил из-за простуды, а Зинченко появился только в концовке встречи, но принял участие в победном мяче.

  • "Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко; Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва; Стерлинг, Агуэро, Сане
  • "Шальке": Ферманн; Стамбули, Сане, Настасич; Маккенни, Коноплянка, Руди, Очипка, Бенталеб; Эмболо, Бургшталлер

Хозяева – главные фавориты встречи. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.15, тогда как на победу "Шальке" можно сделать ставку с коэффициентом 18.5, а на ничью – 9.20. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: "тотал" матча изменен с традиционных 2,5 гола на 3,5 гола, с равными котировками на "больше" и на "меньше".

Смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шальке":

Футбол-2, Live
Футбол-1, среда, 02:15 (повтор)
Футбол-1, среда, 10:25 (повтор)
Футбол-1, среда, 18:40 (повтор)
Футбол-1, четверг, 00:25 (повтор)
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Тег Лига чемпионов, где смотреть, Манчестер Сити, Шальке

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Сегодня|Спорт

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