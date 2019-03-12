Где смотреть дерби украинцев "МанСити" – "Шальке" в Лиге чемпионов
Список трансляций ответного матча Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Сегодня в Манчестере на стадионе "Этихад" состоится ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко, встретится с командой Евгения Коноплянки "Шальке". Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. А на сайте segodnya.ua уже доступен онлайн "Манчестер Сити" – "Шальке".
Первая встреча в Германии завершилась волевой победой "Сити" на последних минутах – сначала Лерой Сане красивым ударом со штрафного, а затем Рахим Стерлинг реализовал выход один на один. Обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити" – 2:3.
Официальный сайт УЕФА спрогнозировал появление обоих украинцев в стартовом составе. Напомним, первый матч Коноплянка пропустил из-за простуды, а Зинченко появился только в концовке встречи, но принял участие в победном мяче.
- "Манчестер Сити": Эдерсон; Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко; Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва; Стерлинг, Агуэро, Сане
- "Шальке": Ферманн; Стамбули, Сане, Настасич; Маккенни, Коноплянка, Руди, Очипка, Бенталеб; Эмболо, Бургшталлер
Хозяева – главные фавориты встречи. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.15, тогда как на победу "Шальке" можно сделать ставку с коэффициентом 18.5, а на ничью – 9.20. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: "тотал" матча изменен с традиционных 2,5 гола на 3,5 гола, с равными котировками на "больше" и на "меньше".
Смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шальке":
Футбол-2, Live
Футбол-1, среда, 02:15 (повтор)
Футбол-1, среда, 10:25 (повтор)
Футбол-1, среда, 18:40 (повтор)
Футбол-1, четверг, 00:25 (повтор)
Oll.tv (в подписке)
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть дерби украинцев "МанСити" – "Шальке" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Манчестер Сити" готов доказывать, что не нарушал финансовый fair play
Проверки в отношении "Манчестер Сити" проводят ФИФА, УЕФА и Премьер-Лига
Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико"
Текстовая трансляция ответной встречи 1/8 финала в Турине с обзором всех голов
Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке"
Текстовый онлайн поединка команды Зинченко против клуба Коноплянки с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов
Команда Коноплянки затянула серию неудач и другие матчи тура в Германии
Расписание и результаты поединков 25-го тура в Бундеслиге, турнирная таблица