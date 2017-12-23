Где смотреть "эль-класико" "Реал" – "Барселона"

Список трансляций матча чемпионата Испании на ТВ и в интернете

В субботу, 23 декабря, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в рамках 17 тура чемпионата Испании состоится знаменитое на весь мир "Эль-класико": "Реал" встретится с "Барселоной".

Это дерби Мадрида и Барселоны станет 198-м в истории противостояния. Пока статистика в пользу "Реала" – сливочные выиграли 83 матча, каталонцы могут похвастаться 76 победами.

В текущем сезона "Барселона" пока идет без поражений, возглавляя турнирную таблицу Примеры. "Реал" уже успел дважды проиграть и на данный момент отстает от принципиального соперника на 11 очков.

Последние две встречи команд в матче за Суперкубок Испании завершились победами "Реала" – 2:0 и 3:1.

Неделю назад "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира, доказав, что они являются самой сильной командой на планете. После победы руководство и футболисты "Королевского клуба" призвали "Барселону" устроить своему сопернику "чемпионский коридор".

Каталонцы идею не поддержали и пообещали "продемонстрировать уважение к сопернику" на футбольном поле. А как относятся игроки команд друг к другу напоминать не стоит.

Поединок "Реал" – "Барселона" 23 декабря станет и очным противостоянием для лидеров команд – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оба ведут борьбу за звание лучшего бомбардира Европы в 2017 году, имея в своем активе по 52 результативных удара. Кто забьет больше в "Эль-класико" в субботу, тот и победит. Теоретически их еще может опередить Гарри Кейн из "Тоттенхэма", если забьет в двух оставшихся матчах года больше трех мячей.

Добавим, что Роналду в истории противостояния "Реала" и "Барселоны" забил 17 мячей, а Месси – 23.

К слову, Роналду пропустил почти всю неделю накануне дерби и приступил к тренировкам только в пятницу. Но Зинедин Зидан заявил, что португалец готов на все 100%.

Матч "Реал" – "Барселона" начнется в 14:00 по киевскому времени. Поединок будет доступен в прямом эфире на ТВ и в интернете с помощью сервиса Oll.tv.

Смотреть "Реал" – "Барселона" на ТВ:

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