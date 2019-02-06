Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"
Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка
В среду, 6 февраля, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании. На этой стадии жереб свел самые титулованные команды страны – "Барселону" и "Реал". "Эль-класико" начнется в 22:00 по киевскому времени, но в Украине не будет показан в прямом эфире, зато его можно будет на спутниковом ТВ.
Противостояние "Барселоны" и "Реала" не нуждается в представлении. Это будет уже 273-й матч между командами во всех турнирах и 34-й – в рамках Кубка страны. На данный момент солидный перевес на стороне "Барселоны" – каталонцы имеют в своем активе 113 побед, что на 14 больше, чем у "сливочных". Еще 60 поединков победителя не выявили.
Кстати, в предыдущей встрече, которая состоялась 28 октября в чемпионате Испании, "Барселона" просто уничтожила "Реал" – 5:1. Тот матч был первым за 11 лет, в котором не принимали участие Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров являются хозяева поля: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.75, на ничью – 4.00, на победу "Реала" – 4.33. Добавим, что ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" пройдет 27 февраля.
Смотреть матч "Барселона" – "Реал":
- Arena Sport 1 Сербия
- Arena Sport 3 HD Хорватия
- beIN Sports France 1 HD
- beIN Sports MENA 1 HD
- beIN Sports MENA 3 HD
- beIN Sports MENA 7 HD
- beIN Sports MENA 12 HD
- beIN Sports MENA 14 HD
- bTV Action / HD
- DAZN 2 Bar HD
- Digi Sport 1 (Румыния) / HD
- Eleven Sports 1 Бельгия
- Eleven Sports 1 Польша HD
- Eleven Sports 2 Великобритания
- GOL (Испания)
- IRIB TV3 / HD
- MATCH! TV / HD Россия
- Open TV (hellas)
- PrimeTel 1 CY / HD
- Sport 1 (Чехия/Словакия) / HD
- Sport 2 (Венгрия)
- Sport 4 Израиль / HD
- Sport TV1 (Словения)
- Sport TV2 (Португалия) / HD
- Strive Sport (D/N/S) [$]
- TV3 / HD (Catalunya)
- TVE La 1 / HD
- Varzish Sport HD (tjk)
- Ziggo Sport Select HD
TWITTER— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2019
Ранее мы писали, что на сегодняшнем матче фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке. Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю.
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