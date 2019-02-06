Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Фото: ФК "Барселона".

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b2f/bdd/5c5b2fbdd3380.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b2f/bdd/5c5b2fbdd3380.jpg 2019-02-06T21:07:00+02:00 Футбол Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

В среду, 6 февраля, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании. На этой стадии жереб свел самые титулованные команды страны – "Барселону" и "Реал". "Эль-класико" начнется в 22:00 по киевскому времени, но в Украине не будет показан в прямом эфире, зато его можно будет на спутниковом ТВ.

Противостояние "Барселоны" и "Реала" не нуждается в представлении. Это будет уже 273-й матч между командами во всех турнирах и 34-й – в рамках Кубка страны. На данный момент солидный перевес на стороне "Барселоны" – каталонцы имеют в своем активе 113 побед, что на 14 больше, чем у "сливочных". Еще 60 поединков победителя не выявили.

Кстати, в предыдущей встрече, которая состоялась 28 октября в чемпионате Испании, "Барселона" просто уничтожила "Реал" – 5:1. Тот матч был первым за 11 лет, в котором не принимали участие Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров являются хозяева поля: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.75, на ничью – 4.00, на победу "Реала" – 4.33. Добавим, что ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" пройдет 27 февраля.

Смотреть матч "Барселона" – "Реал":

Arena Sport 1 Сербия

Arena Sport 3 HD Хорватия

beIN Sports France 1 HD

beIN Sports MENA 1 HD

beIN Sports MENA 3 HD

beIN Sports MENA 7 HD

beIN Sports MENA 12 HD

beIN Sports MENA 14 HD

bTV Action / HD

DAZN 2 Bar HD

Digi Sport 1 (Румыния) / HD

Eleven Sports 1 Бельгия

Eleven Sports 1 Польша HD

Eleven Sports 2 Великобритания

GOL (Испания)

IRIB TV3 / HD

MATCH! TV / HD Россия

Open TV (hellas)

PrimeTel 1 CY / HD

Sport 1 (Чехия/Словакия) / HD

Sport 2 (Венгрия)

Sport 4 Израиль / HD

Sport TV1 (Словения)

Sport TV2 (Португалия) / HD

Strive Sport (D/N/S) [$]

TV3 / HD (Catalunya)

TVE La 1 / HD

Varzish Sport HD (tjk)

Ziggo Sport Select HD

TWITTER— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2019

Ранее мы писали, что на сегодняшнем матче фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке. Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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