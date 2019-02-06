Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Сегодня, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Фото: ФК "Барселона"
Фото: ФК "Барселона".
Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b2f/bdd/5c5b2fbdd3380.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b2f/bdd/5c5b2fbdd3380.jpg Футбол Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

В среду, 6 февраля, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании. На этой стадии жереб свел самые титулованные команды страны – "Барселону" и "Реал". "Эль-класико" начнется в 22:00 по киевскому времени, но в Украине не будет показан в прямом эфире, зато его можно будет на спутниковом ТВ.

Противостояние "Барселоны" и "Реала" не нуждается в представлении. Это будет уже 273-й матч между командами во всех турнирах и 34-й – в рамках Кубка страны. На данный момент солидный перевес на стороне "Барселоны" – каталонцы имеют в своем активе 113 побед, что на 14 больше, чем у "сливочных". Еще 60 поединков победителя не выявили.

Кстати, в предыдущей встрече, которая состоялась 28 октября в чемпионате Испании, "Барселона" просто уничтожила "Реал" – 5:1. Тот матч был первым за 11 лет, в котором не принимали участие Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров являются хозяева поля: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.75, на ничью – 4.00, на победу "Реала" – 4.33. Добавим, что ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" пройдет 27 февраля.

Смотреть матч "Барселона" – "Реал":

  • Arena Sport 1 Сербия
  • Arena Sport 3 HD Хорватия
  • beIN Sports France 1 HD
  • beIN Sports MENA 1 HD
  • beIN Sports MENA 3 HD
  • beIN Sports MENA 7 HD
  • beIN Sports MENA 12 HD
  • beIN Sports MENA 14 HD
  • bTV Action / HD
  • DAZN 2 Bar HD
  • Digi Sport 1 (Румыния) / HD
  • Eleven Sports 1 Бельгия
  • Eleven Sports 1 Польша HD
  • Eleven Sports 2 Великобритания
  • GOL (Испания)
  • IRIB TV3 / HD
  • MATCH! TV / HD Россия
  • Open TV (hellas)
  • PrimeTel 1 CY / HD
  • Sport 1 (Чехия/Словакия) / HD
  • Sport 2 (Венгрия)
  • Sport 4 Израиль / HD
  • Sport TV1 (Словения)
  • Sport TV2 (Португалия) / HD
  • Strive Sport (D/N/S) [$]
  • TV3 / HD (Catalunya)
  • TVE La 1 / HD
  • Varzish Sport HD (tjk)
  • Ziggo Sport Select HD

Ранее мы писали, что на сегодняшнем матче фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке. Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Барселона, Реал Мадрид, где смотреть, кубок Испании, Эль Класико

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке

Сегодня, 11:17

Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю

Прокурор потребовал 12,5 лет тюрьмы для игрока "Барселоны"

4 февраля, 15:46

Арда Туран обвиняется в нанесении телесных повреждений, сексуальном домогательстве и хранении оружия

Лионель Месси сможет играть против "Реала"

3 февраля, 17:50

"Барселона" встретится с мадридцами в полуфинале Кубка Испании

"Боруссия" выкупила у "Барселоны" футболиста, забившего за полгода 13 мячей

2 февраля, 09:30

Испанский футболист выступал за немецкую команду на правах аренды

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Сегодня, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Сегодня, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Сегодня, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

Вчера, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"