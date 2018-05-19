Где смотреть финал Кубка Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед"

Расписание трансляций поединка на "Уэмбли" на ТВ и в интернете

В субботу в Англии определится победитель Кубка страны. В Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли" состоится финальный матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В чемпионате Англии, который уже завершился, лондонский клуб финишировал на пятом месте, а команда Жозе Моуринью завоевала серебряные медали.

В полуфинале "Челси" со счетом 2:0 обыграл "Саутгемптон", а "МЮ" был сильнее "Тоттенхэма" – 2:1. В пяти последних играх во всех турнирах лондонцы одержали три победы, по разу сыграв вничью и проиграв, у "Манчестера" такая же статистика. Причем, обе команды в последних поединках мало забивают – всего по 5 мячей в пяти играх.

Эксперты букмекерских контор считают матч равным. Коэффициент на победу и "Челси", и "Манчестер Юнайтед" – по 2.80, а на ничью – 3.05. Также букмекеры считают, что в матче не будет забито большого количества голов: тотал матча вместо привычных "2,5 гола" изменен на "2 гола" с котировками 2.05 на "меньше" и 1.85 на "больше".

Накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" – самый дорогой футбольный бренд в мире. Даже без трофеев английский клуб не теряет позиции в мировом футболе.

Матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:15 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Челси" – "МЮ":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

канал "Футбол 1" 20 мая в 01:45, повтор

канал "Футбол 2" 20 мая в 08:30, повтор

канал "Футбол 2" 20 мая в 15:00, повтор

канал "Футбол 1" 22 мая в 00:35, повтор

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