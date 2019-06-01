Где смотреть финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Список трансляций главного матча года на ТВ и в интернете

"Тоттенхэм" vs "Ливерпуль". Фото: Getty Images

В субботу, 1 июня, состоится главное событие еврофутбольного сезона. В 22:00 на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде начнется чисто английский финал Лиги чемпионов: онлайн "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" с видеоповторами голов и всеми подробностями матча смотрите на Segodnya.ua. В этом поединке главным соперником тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа будет, скорее, не "Тоттенхэм", а карма, преследующая знаменитого немецкого наставника в последние годы. Шутка ли, он проиграл уже шесть финальных матчей кряду! В 2013-м Юрген Клопп с дортмундской "Боруссией" уступил в финале Лиги чемпионов "Баварии" (1:2), этим же соперником Клопп был повержен в финале Кубка Германии-2014 (0:2). Дальше – хуже: поражение в решающем поединке немецкого кубка-2015 от "Вольфсбурга" (1:3) и серия из трех фиаско уже у руля "Ливерпуля" с одним и тем же счетом – 1:3. Под руководством Юргена Клоппа мерсисайдцы в 2016 году проиграли в финале Кубка английской лиги "МанСити" и в финале Лиги Европы "Севилье". Наконец, финал ЛЧ-2018 опять завершился не в пользу Юргена Клоппа – 1:3 от "Реала" на киевском НСК "Олимпийский".

"Я, наверное, побил рекорд по победам в полуфиналах. Могу уже книгу об этом написать, но ее никто не купит, – иронизирует перед финалом ЛЧ-2019 наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. – Но несмотря на все это, я все еще верю в свои силы. Не могу сказать, что у меня неудачная карьера, тем более, что она еще не завершена".

Как "Ливерпуль" попал в финал ЛЧ-2019

Где смотреть финал ЛЧ-2019 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Как сообщалось ранее, звезды "Тоттенхэма" показали, как будут забивать "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов. Эриксен и Дайер угрожают киперу мерсисайдцев Алиссону феноменальным исполнением стандартов:

Тренировка "Тоттенхэма" перед финалом Лиги чемпионов

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