Где смотреть финал женской Лиги чемпионов "Лион" – "Вольфсбург"

В четверг, 24 мая, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов: в главном матче турнира сойдутся французский "Лион" и немецкий "Вольфсбург". Анонс финала женской Лиги чемпионов: "Мяч тот же, поле то же. Мужчины только быстрее".

Французский клуб четырежды побеждал в турнире – в сезонах 2010/2011, 2011/2012, 2015/2016, 2016/2017 годов. "Вольфсбург" может похвастаться только двумя трофеями – в 2012/2013, 2013/2014 годах.

Вчера финалистки женской Лиги чемпионов провели тренировки в Киеве. Девушки опробовали газон стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Ранее мы сообщали, что на финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna. Tayanna заслужила признание критиков за альбом "Тримай мене", который был признан лучшим в стране в 2017 году. Ее сингл "Шкода" набрал более трех миллионов просмотров на YouTube, также певица победила в номинации "прорыв года" на церемонии вручения музыкальных наград телеканала M1.

Эксперты букмекерских контор считают французский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Лиона" в основное время составляет 1.95, на победу "Вольфсбурга" – 4.20, на ничью – 3.30. Котировки на завоевание трофея: 1.47 – 2,70 в пользу "Лиона".

Матч "Лион" – "Вольфсбург" начнется в 19:00. В прямом эфире поединок будет транслироваться на ТВ и в интернете.

Смотреть матч "Лион" – "Вольфсбург":

"Футбол 2", live

"Футбол 1", пятница, 25 мая, 01:40 (повтор)

"Футбол 2", пятница, 25 мая, 08:55 (повтор)

"Футбол 2", суббота, 26 мая, 22:00 (повтор)

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