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Где смотреть Испания – Украина: суперматч команды Шевченко в Лиге наций

6 сентября, 13:02

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка в Мадриде 6 сентября - на ТВ и в интернете

Сегодня, 6 сентября, Украину ждет сложнейший поединок против сборной Испании в Лиге наций. Во втором туре команда Андрея Шевченко отправилась в Мадрид лидером четвертой группы. Встреча пройдет без зрителей на тренировочной базе "Реала" – на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Испания – Украина онлайн пройдет на нашем сайте с с комментариями ключевых моментов, видеоповторами и фото ярких эпизодов.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире его покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также поединок в Мадриде можно смотреть онлайн на сервисе OLL.TV. Кроме того, в Киеве встречу Лиги наций транслируют в прямом эфире в кинотеатрах Multiplex Drive In by Parimatch и Lavina IMAX Лазер.

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов
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Тем временем Александр Зинченко рассказал, о чем он говорил со своими испанскими одноклубниками по "Манчестер Сити". "Я общался в чате с Эриком Гарсией, – цитирует автора гола в ворота Швейцарии официальный сайт УАФ. – Разговор был коротким: он просил меня не забивать Испании".

Ранее мы сообщали, что делегацию сборной Украины задержали в Испании на таможне. Разбирательства с медиками команды длились три часа.

Смотрите, как Украина переиграла Швейцарию

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины где смотреть сборная Испании Лига наций Александр Зинченко
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