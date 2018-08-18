Где смотреть лондонское дерби "Челси" – "Арсенал"

Во втором туре английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби "Челси" – "Арсенал". Поединок пройдет на арене "Стемфорд Бридж" и начнется в 19:30 по киевскому времени. Лондонское дерби станет первым в карьере Маурицио Сарри и Унаи Эмери – оба тренера возглавили команды во время межсезонья. Трансляция матча "Челси" – "Арсенал" пройдет на канале "Футбол 2", смотреть поединок онлайн можно на сайте oll.tv.

"Челси" – "Арсенал": прогноз букмекеров. Эксперты прогнозируют победу хозяев. Так, коэффициент на победу "Челси" составляет 1.85, тогда как на победу "Арсенала" он равен 4.40, а на ничью – 3.90. Также аналитики букмекерских контор считают, что сегодня будет забито три мяча: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.60, а на "меньше 2,5 голов" – 2.40.

В первом туре Премьер-лиги "Челси" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 3:0, а "Арсенал" на своем поле проиграл действующим чемпионам футболистам "Манчестер Сити".

"Челси" – "Арсенал": потери. В составе хозяев из-за травм не сыграют Матео Ковачич, Гари Кэхилл и Сеск Фабригас. Лазарет "Арсенала" еще больше: Карл Дженкинсон, Энзли Мейтленд-Найлз, Сеад Колашинац, Начо Монреаль и Лоран Косельни.