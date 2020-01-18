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Где смотреть "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас": матч команды Зинченко против середняка чемпионата Англии

18 января, 16:45

Матч 23-го тура начинается в 17:00 на стадионе "Этихад" без украинца в составе

"МанСити" сыграет перед своей публикой

"МанСити" сыграет перед своей публикой / Фото: Reuters

"Манчестер Сити" украинца Александр Зинченко не оставил надежд догнать "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге. По крайней мере, теоретические шансы еще существует. Но для этого коллективу Хосепа Гвардиолы следует ускориться и начать собирать очки. К слову, читайте прогноз, результаты и расписание 23-го тура чемпионата Англии.

Сегодня "горожане" принимают на стадионе "Этихад" середняка – лондонский "Кристал Пэлас". "Сити" набрали 47 очков в 22 матчах и на 14 пунктов отстают от "Ливерпуля". В предыдущем туре им удалось обойти "Лестер" и выйти на вторую позицию. При этом "красные сыграли на матч меньше. "Кристал Пэлас" занимает девятое место, имея 29 очков после 22 туров.

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени. В Украине ее покажет транслятора английского футбола – телеканал "Setanta Sport". Прямая трансляция с арены начнется в 16:55.

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