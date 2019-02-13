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Где смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал"

Сегодня, 21:31

Список трансляций матча с "Йохан Кройфф Арены" на ТВ и в интернете

Фото: AFP
Где смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43b/1d5/5c643b1d531fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43b/1d5/5c643b1d531fc.jpg Футбол Список трансляций матча с "Йохан Кройфф Арены" на ТВ и в интернете

В среду, 13 февраля в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов: голландский "Аякс" примет действующего обладателя титула мадридский "Реал". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Аякс" – "Реал".

Команды встретятся между собой в 13-й раз в истории. Семь побед на счету испанцев, при этом шесть подряд. "Аякс" в последний раз обыгрывал "Реал" в 1995 году, а в целом он имеет в активе всего четыре виктории.

Сегодняшний матч может стать памятным для капитана "Реала" Серхио Рамоса. Если он появится на поле, то это будет его 600-й матч в футболке "Королевского клуба". Правда, юбилей может омрачить тот факт, что еще одно предупреждение оставит его вне заявки на ответную встречу.

Букмекеры считают "Реал" фаворитом сегодняшнего противостояния: коэффициент на победу команды Сантьяго Солари – 1.85, на ничью – 3.80, на победу "Аякса" – 4.00. Также "Королевский клуб" является фаворитом у букмекеров на проход в следующий раунд. Перед первой встречей коэффициенты таковы: 1.25 против 3.80 на "Аякс".

Смотреть "Аякс" – "Реал":

Футбол-2, live
Футбол-2, четверг, 08:55 (повтор)
Футбол-1, четверг, 16:30 (повтор)
Футбол-1, пятница, 06:00 (повтор)
Футбол-1, суббота, 12:55 (повтор)
Футбол-2, воскресенье, 00:25 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу будет словенец Дамир Скомина. Кстати, с этой стадии Лиги чемпионов будет введена система видеопомощи арбитрам.

Напомним, что сегодня состоится еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов – английский "Тоттенхэм" дома примет лидера чемпионата Германии дортмундскую "Боруссию". На нашем сайте уже доступен онлайн "Тоттенхэм" – "Боруссия".

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Тег футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, где смотреть, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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